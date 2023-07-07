В Правительстве Самарской области обсудили концепцию участия региона в выставке-форуме «Россия»

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Самарская область продолжает готовиться к масштабной выставке-форуму «Россия». В четверг, 6 июля 2023 года, состоялось заседание рабочей группы, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. На заседании свои концепции участия в форуме представили министерство туризма Самарской области, региональное министерство образования, министерство культуры и департамент информационных технологий.



Выставка-форум «Россия» проводится по поручению Президента Российской федерации Владимира Путина. Это масштабный проект, призванный рассказать об истории, деловой, культурной и социальной жизни субъектов Российской Федерации, продемонстрировать их достижения в различных сферах за последние 20 лет, транслировать положительный опыт развития регионов России, содействовать дальнейшему международному сотрудничеству.



Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2023 года. Участие в мероприятии примут 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран. Каждый регион представит на выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории. В рамках мероприятия запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программы.



В Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова создана рабочая группа по подготовке к выставке, которую возглавляет Виктор Кудряшов.



Концепцию экспозиции региона, а также ключевые мероприятия по подготовке к мероприятию утвердят в ближайшее время. Планируется, что на стенде Самарской области будут представлены достижения в науке, образовании, культуре, сфере транспорта, туризме. Будет уделено внимание развитию экономики, промышленности и реализации в регионе крупных инвестиционных проектов.



Особый акцент предполагается сделать на вкладе региона в освоение космоса. Участники выставки смогут испытать ощущения от космического полета в капсуле-кабине корабля «Союз». Воссоздать незабываемую атмосферу старта в околоземное пространство помогут IT-технологии.



Министерство туризма готовится презентовать туристско-рекреационный кластер «Самарская Лука» и «Жигулевские выходные». Ознакомиться с туристическим потенциалом Самарской области посетителям помогут сад миниатюр, где представят наиболее яркие достопримечательности региона, технологии дополненной реальности, онлайн-экскурсии с виртуальным гидом. Самарская область планирует также принять активное участие в туристических проектах межрегиональной направленности - «Великий Волжский путь» и «Большая Волга».



«Выставка-форум «Россия» – замечательная площадка для рассказа о достижениях Самарской области, возможность привлечь сюда людей. Мы должны достойно презентовать наш действительно яркий, мощный и динамичный регион, рассказать об уникальных условиях для интересных путешествий, качественного образования, перспективной работы, комфортной жизни. Экспозиция Самарской области должна продемонстрировать эти возможности в полной мере», - отметил Виктор Кудряшов.



Председатель областного Правительства предложил также подготовить для посетителей концепцию презентации истории региона через судьбы известных личностей – Алексея Толстого, Сергея Аксакова, Максима Горького, Сергея Королева, Юрия Гагарина и многих других людей, имена которых остались в истории России.



Председатель областного Правительства поручил министерству образования к следующей встрече сформировать сценарий знакомства с научно-образовательным комплексом региона, чтобы посетители могли получить представление о высоком уровне среднего и высшего образования в Самарской области, сильной материально-технической базе отрасли, научных достижениях самарских вузов, масштабном проекте международного кампуса. Большое внимание планируют также уделить наработкам в развитии добровольческого движения и патриотического воспитания.



Обширной будет и культурная программа, которую Самарская область планирует представить на выставке-форуме «Россия». Пока организаторы не раскрывают всех подробностей, но ожидается, что знакомить гостей форума достижениями региона в сфере культуры будут лучшие творческие коллективы, в том числе театр «Грань», Волжский народный хор, «Баян МИКС» Сергея Войтенко и многие другие.

Фото: департамент информационной политики СО