В Поволжье более 3,5 тыс. курсантов военных вузов ревакцинировались от COVID-19

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В Поволжье более 3 5 тыс. курсантов военных вузов прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Курсанты, проходящие обучение в Сызранском филиале Военно-воздушной академии, Вольском и Пензенском филиалах Военной академии материально-технического обеспечения, а также Казанском танковом командном училище прошли ревакцинацию против COVID-19. Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

К ревакцинации допускались курсанты, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также переболевшие коронавирусом, но имеющие низкие показатели антител к заболеванию, передает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео