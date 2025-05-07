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В поселке Алексеевка состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

7 мая 2025 17:53
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Перед началом спортивного мероприятия состоялось возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие спортсмены и почетные гости.

В поселке Алексеевка городского округа Кинель в среду, 7 мая, состоялась традиционная областная легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-летию Победы и памяти уроженцев Алексеевки братьев Володичкиных, погибших в боях Великой Отечественной войны.

Прасковья Еремеевна Володичкина вырастила девятерых сыновей. В годы Великой Отечественной все они ушли на фронт, и никто из них не выжил. В память о семье Володичкиных в Алексеевке сооружен мемориальный комплекс с Вечным огнем.

Перед началом спортивного мероприятия состоялось возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие спортсмены и почетные гости — первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, глава городского округа Кинель Вячеслав Тимошенко, председатель городской думы Андрей Санин, участник СВО Владимир Кобзев.

Затем команды отправились на старт эстафеты. В соревнованиях приняли участие 21 команда. Участники пробежали 15 этапов длиной от 200 до 900 метров по улицам поселка Алексеевка и финишировали у мемориала семьи Володичкиных.

Победители и призеры определялись в четырех категориях.

Команды школ:

1. ОЦ «Гармония» (Отрадный)

2. Школа №5 им.Бочарикова (Новокуйбышевск)

3. Школа №2 (Усть-Кинельский)

Команды спортивных школ и средне-специальных учебных заведений:

1. СШОР №2 (Самара)

2. СШОР №6 (Самара)

3. ССиСК (Чапаевск)

Команды высших учебных заведений:

1. СамГТУ

2. СамГАУ

3. Самарский университет

Команды предприятий и организаций:

1. Спортивный центр «Кинель» (Кинель)

2. Команда 3 пожарно-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области

Традиция проведения соревнований по легкой атлетике в честь Дня Победы была заложена в Алексеевке в 1995 году — в год 50-летия Победы и сохраняется по сей день. Масштабы эстафеты ширились — сначала в ней участвовали только школьники, а сейчас на старт выходят и учащиеся спортивных школ, и студенты, и команды трудовых коллективов. Неизменной остается суть мероприятия: сохранение и передача памяти о событиях Великой Отечественной войны из поколения в поколение и патриотическое воспитание граждан.

- В соревнованиях участвуют и спортсмены сборной Самарской области — обладатели рекордов России, и начинающие атлеты, и ветераны спорта. На трассе сегодня была очень интересная борьба, команды СШОР №2 и СамГТУ финишировали плечо в плечо. В Самарской области наметилась очень хорошая тенденция развития бегового движения. В последние годы к нам присоединяются команды трудовых коллективов, и этому мероприятию есть куда расти. Мы рассчитываем привлекать к нему еще большее количество участников, - рассказал председатель Самарской областной федерации легкой атлетики Сергей Каргин.

Проведение массовых соревнований по легкой атлетике активно способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В Самарской области с целью поддержки спорта реализуется региональная программа «Мастер спорта», инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.

 

Фото:   минспорта Самарской области

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