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В период с 28 по 30 марта сотрудники ГАИ региона перейдут на усиленный режим несения службы

29 марта 2025 12:35
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В период с 28 по 30 марта сотрудники ГАИ региона перейдут на усиленный режим несения службы

Сотрудники Госавтоинспекции на территории Самарской области в предстоящие выходные дни проводят профилактические мероприятия с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Особое внимание полицейских обращено на предупреждение и пресечение правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах, не подвергайте опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Теги: БДД

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