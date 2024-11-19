В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области

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Сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте) подвели итоги работы в акваториях рек Куйбышевского водохранилища.

В период навигации 2024 года экипажи служебных катеров ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области совместно с представителями контролирующих органов и правоохранительных структур приняли участие более чем в 100 оперативно-профилактических мероприятиях, которые проводились в акваториях рек Куйбышевского водохранилища.

По результатам рейдов, проведенных совместно с сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, в отношении 14 жителей региона возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», на шестерых составлены административные протоколы. Помимо незаконно выловленных рыбы и раков, а также запрещенных орудий лова, стражи правопорядка обнаружили и изъяли у задержанных наркотики и нелегально хранившееся оружие.

Почти 400 тысяч рублей штрафов было наложено на правонарушителей правил судовождения в ходе рейдов, проведенных бойцами ОМОН Росгвардии вместе с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области.

Ущерб природе на сумму более чем миллион рублей предотвращен сотрудниками Росгвардии и представителями регионального отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Росрыболовства. В естественную среду обитания вернулись более четырех с половиной тысяч особей раков и рыбы, попавшихся в расставленные браконьерами ловушки.