В парке Гагарина Самары прошел спортивный праздник для «особенных» детей

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6 марта в парке Гагарина прошли «Зимние старты» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже не первый год администрация города Самара организует такое мероприятие.

В празднике поучаствовали команды из всех районов города, в каждой из которых было по пять ребят. Юные спортсмены преодолели ряд испытаний, разбитых на станции. Они решили головоломку, собрав фигуру в игре «Тетрис». Проверили свою меткость в испытании «Кольцеброс». Устроили соревнование по настольному хоккею и футболу.

Также ребята побывали на месте сумоистов и поборолись друг с другом в надувных костюмах. Поучаствовали и в традиционном перетягивании каната, в форме большой сосиски. Поиграли в проталкивание гигантского мяча. Прошли полосу препятствий и выполнили ряд трюков с клюшкой и шайбой в хоккейном фристайле.

В соревнованиях победила дружба. Никто не остался без призов - в конце стартов ребята вместе с родителями насладились угощением, а также смогли прокатиться по парку на аттракционе «Весёлый паровозик».