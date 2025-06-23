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В парках и скверах Самары проводятся бесплатные подвижные игры для семей с маленькими детьми

23 июня 2025 09:27
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В парках и скверах Самары проводятся бесплатные подвижные игры для семей с маленькими детьми

Самарских мам, пап и их маленьких исследователей приглашают поучаствовать в проекте «Малыши-Крепыши».

В рамках проекта родители детей 1-6 лет из Самары могут пройти целый нескучный курс по семейным подвижным играм, состоящий из 8 игровых занятий. Занятия проводятся в разных районах города: парках, скверах и залах. 

Все игры и мероприятия проводятся бесплатно при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором выступает Самарская Федерация Ушу.

На каждом занятии есть практическая часть, где малыши и их родители весело играют в подвижные игры. А еще - немного теории от экспертов в области двигательного развития детей и педагогики, где родители узнают массу полезной информации по гармоничному развитию своих детей, поддержке в кризисные моменты и профилактике заболеваний через движение.

Также в рамках проекта родители ходят вместе с малышами в походы в лес и планируют сплав на байдарках. В конце лета будет организован фестиваль для семей, предпочитающих активный досуг. К проекту уже присоединилось более 300 самарских семей.

Участие в проекте помогает родителям научиться лучше взаимодействовать с детьми, подготовить их к детскому саду и к школе. А детям - стать крепкими и ловкими, смелыми и общительными, научиться следовать правилам внутри игрового пространства и не только.

Узнать расписание и записаться на занятия можно на сайте проекта https://bzm63.ru .

Фото: предоставлено организаторами проекта

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