Я нашел ошибку
Главные новости:
Готовность 50%.
В Самаре продолжается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе на улице Николая Панова
Глава Самары встретился с творческими объединениями города, обсудил предложения по реализации социально значимых проектов и мероприятий в Самаре.
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
В ходе ремонта утеплили и покрасили фасад, заменили водосточную систему здания, обновили освещение и установили неоновую вывеску.
В Самаре обновляют станцию переливания крови
Осенью 2024 года ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.
Вячеслав Федорищев вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль в честь 80-летия Победы
В поддержку года многодетной семьи в Самарской области прошел забег многодетных родителей.
Более 6000 жителей губернии стали участниками «Лыжни России» -2025
Состоялось первое заседание научно-технического совета, на котором обсудили вопросы применения асфальтобетонных смесей для ремонта дорог в регионе и методах контроля их качества.
В Минтрансе Самарской области начал работу научно-технический совет
К настоящему времени подрядчик приступил к разборке железобетонных конструкций и ремонту входной стелы.
В самарском парке Победы продолжается реконструкция мемориального комплекса
Также в новом ФАПе медпомощь получают около 300 жителей еще одного села Алексеевского района – Самовольно - Ивановки.
В селе Гавриловка Алексеевского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.28
0.37
EUR 101.22
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
Более 6000 жителей губернии стали участниками «Лыжни России» -2025
Горожан приглашают на Вечер итальянского концерта в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Минтрансе Самарской области начал работу научно-технический совет

10 февраля 2025 17:33
70
Состоялось первое заседание научно-технического совета, на котором обсудили вопросы применения асфальтобетонных смесей для ремонта дорог в регионе и методах контроля их качества.

7 февраля, в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области состоялось первое заседание научно-технического совета, на котором обсудили вопросы применения асфальтобетонных смесей для ремонта дорог в регионе и методах контроля их качества.

Напомним, на 2025 запланирован большой объем работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в регионе будет приведено в нормативное состояние более 20 автодорог регионального значения, это более 195 км. На ремонт дорог местного значения в 2025 году предусмотрено 7 млрд рублей. «Будем менять сложившийся в регионе в прежние годы рынок дорожных подрядчиков. Работаем открыто, честно и качественно. Нет своих и чужих. Есть только те, кто строит лучше и на более выгодных для региона или муниципалитета условиях», - отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Вопросами улучшения качества строительства дорог займется научно-технический совет. Одна из основных задач совета – формирование научно-технической и инновационной политики для достижения стратегических целей деятельности министерства, повышение эффективности управления транспортной инфраструктурой, содействие внедрению новейших достижений дорожной науки и техники, применению передового опыта.

В первом заседании совета под руководством министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова приняли участие сотрудники министерства, ГКУ Самарской области «Управление автомобильными дорогами», ФКУ «Поволжуправтодор», представители муниципальных образований, дорожных подрядных организаций и лабораторий, российских научно-исследовательских институтов, в том числе профильных университетов Самарской области, поставщики материалов для дорожного строительства.

«Учитывая приближение дорожного сезона, особую актуальность приобретают вопросы применения асфальтобетонных смесей с учетом выхода новых ГОСТов и нормативов, современных разработок, направленных на повышение долговечности асфальтобетонного покрытия. Нам необходимо выработать позицию в отношении применения смесей при ремонте дорог регионального и местного значения,  расценок на материалы, которые должны быть прозрачными и понятными, и методов контроля качества смесей», - подчеркнул глава областного минтранса.

Участники совета обсудили достоинства и недостатки применения асфальтобетонных смесей, приготовленных на полимерно-битумном вяжущем ПБВ-60, а также возможности использования в регионе смеси по системе объемно-функционального проектирования приготовленных на битумном или полимерно-битумном вяжущем по технологии PG.

«Применение битумов PG в дорожном строительстве является относительно новым направлением, особенно в России. Эта система классификации была разработана для учета климатических условий и эксплуатационных нагрузок. Однако из-за недавнего внедрения на территории РФ пока отсутствует достаточная наработанная статистика по их долговечности и поведению в реальных условиях эксплуатации. При этом полимерно-битумные вяжущие применяются в дорожном строительстве уже длительное время и хорошо зарекомендовали себя на практике. Модификация битума полимерами позволяет существенно повысить устойчивость покрытия к деформациям, колееобразованию и растрескиванию, особенно в сложных климатических условиях», - отметил директор ГКУ СО «Управление автомобильными дорогами Сергей Мещеряков.

 Для внедрения новой технологии в Самарской области дорожным организациям необходимо будет усовершенствовать и переоснастить асфальтобетонные заводы и лаборатории по контролю качества, а также дополнительно обучить сотрудников. Параллельно будет проводиться работа по внедрению новой технологии в проекты по ремонту, реконструкции и строительству дорог в регионе. «Высокотехнологичные и эффективные разработки необходимо использовать и внедрять в нашем регионе», - акцентировал Сергей Карпов.

Темой следующего заседания научно-технического совета по предложению министра станет эффективное использование на федеральных и региональных дорогах в Самарской области пунктов весогабаритного контроля. В том числе предлагается рассмотреть вопрос устройства такого пункта на федеральной трассе М-5 «Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС. «Решение вопросов весовой нагрузки на автомобильные дороги позволит обеспечить сохранность наших дорог. В настоящее время в этом направлении у нас есть пробелы, которые совместно ликвидировать», - подчеркнул министр. 

 

Фото:   Минтранс Самарской области

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сердечно - сосудистые заболевания имеют многогранное влияние на здоровье человека и затрагивают как физическое, так и психическое состояние.
10 февраля 2025, 18:43
Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии сердечно-сосудистых заболеваний на здоровье человека
Сердечно - сосудистые заболевания имеют многогранное влияние на здоровье человека и затрагивают как физическое, так и психическое состояние. Здравоохранение
6
Готовность 50%.
10 февраля 2025, 18:35
В Самаре продолжается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе на улице Николая Панова
Готовность 50%. Здравоохранение
16
Глава Самары встретился с творческими объединениями города, обсудил предложения по реализации социально значимых проектов и мероприятий в Самаре.
10 февраля 2025, 18:32
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
Глава Самары встретился с творческими объединениями города, обсудил предложения по реализации социально значимых проектов и мероприятий в Самаре. Культура
30
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
10 февраля 2025  13:07
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
292
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
9 февраля 2025  13:58
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
568
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
9 февраля 2025  13:12
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
568
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
1363
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
743
Весь список