В Кузбассе беременные школьницы и студентки получат выплаты в 100 тысяч рублей

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Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, следует из постановления регионального правительства, перелает РИА Новости.

В постановлении уточняются условия для единовременной выплаты — это обучение в общеобразовательной, профессиональной образовательной организации или в организации высшего образования. То есть выплаты получат беременные школьницы и студентки ссузов и вузов. Срок беременности у получательниц — 22 недели и более, обучение должно быть только очной формы.

За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности, следует из документа.

В пресс-службе министерства социальной защиты населения РИА Новости подтвердили, что единовременная выплата составит 100 тысяч рублей.

Подобные выплаты для беременных школьниц и студенток ввели и в других регионах, в частности в Орловской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской, Тверской областях и Чувашии.