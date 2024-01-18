В Красноярском районе пожарные-спасатели из снежного плена спасли женщину и ее восьмимесячную дочь

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17 января в 00.40 в пожарно–спасательную часть № 126 Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступила информация о необходимости проведения мониторинга территориальных автодорог с целью возможного обнаружения автомобилистов, попавших в снежный «плен». Самарская область вот уже третий день находилась во власти сильнейшей метели и ветра.

Пожарные-спасатели во главе с начальником подразделения Павлом Губаревым незамедлительно выехали на задание. Вместе с ними мониторить дорожную обстановку направился и начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района Красноармейский Василий Корнеев.

Видимость на дорогах была «нулевая». Водитель пожарного автомобиля Андрей Семидьянов в наисложнейших условиях профессионально управлял спецтранспортом.

В пути следования у деревни Соляниха на автодороге пожарные-спасатели обнаружили занесенный снегом легковой автомобиль. Внутри в холодной машине находилась молодая женщина и ее восьмимесячный ребенок.

Начальник пожарно-спасательной части Павел Губарев и пожарный Максим Петров оперативно пересадили маму с малышкой в пожарный автомобиль, где у них была возможность согреться.

Женщина искренне поблагодарила спасителей и рассказала, что у нее заглох автомобильный двигатель, когда она ехала с дочкой домой. Ей удалось по мобильному телефону связаться с экстренными службами и сообщить о своей беде, но метель была такая сильная, что ее транспортное средство за короткое время полностью занесло снегом.

Маму с дочкой доставили в ближайший населенный пункт. Спасенным оказали полное содействие во временном размещении и обеспечили всем необходимым.

Убедившись, что женщина с ребенком находятся в надежных руках и с ними все в порядке, пожарные-спасатели выдвинулись дальше мониторить автодорогу Самара-Волгоград Р-229.

Фото предоставлено Центром по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям СО