В ИК-28 СО состоялась первая «миссионерская литургия»

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В рамках взаимодействия УФСИН с Самарской духовной семинарией и Благотворительным фондом просвещения «Вера» в учреждениях УИС Самарской области продолжается реализация совместного проекта «миссионерская литургия».

Богоугодное мероприятие состоялось в женской исправительной колонии №28, расположенной в Рождествено. В храме учреждения в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» божественную литургию служил протоиерей Виктор Прокудин, священник, окормляющий верующих колонии. Ход церковного обряда разъяснял ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев.

Сопровождалось богослужение церковным песнопением группы певчих – членов семьи отца Виктора.

По окончании мероприятия представителем благотворительного фонда просвещения «Вера» Константином Бобылевым всем участникам были вручены брошюры духовно-нравственного содержания.

В завершении гости встретились с руководством учреждения. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия, а также решение вопрос по радиофикации территории колонии для активного использования в духовном воспитании осужденных возможностей радио «Вера».

В мероприятиях принял участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области