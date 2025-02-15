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В губернии временно ограничено движение транспорта на участке 98 км - 129 км трассы М-5 "Урал"

15 февраля 2025 20:55
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Причина: неблагоприятные погодные условия (низовая метель, ограниченная видимость).

По информации ФКУ «Поволжуправтодор»:

15 февраля 2025 года года с 17:20 (МСК) в Самарской области временно ограничено движение всех видов транспортных средств на участке 98 км по 129 км М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Подъезд к г. Оренбург. Причина: неблагоприятные погодные условия (низовая метель, ограниченная видимость).

ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим. Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 (МСК)16.02.2025.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   ГАИ СО

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