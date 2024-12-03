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В губернии стартовал проект «Социальная полка», направленный на повышение доступности основных товаров

3 декабря 2024 14:37
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Его цель - в ограничении торговой наценки на такие основные категории товаров, как молочная продукция, сахар, овощи (борщевой набор), хлеб и хлебобулочные изделия.

Министерство промышленности и торговли Самарской области информирует об инициативе «Социальная полка». Проект направлен на обеспечение населения региона социально значимыми товарами по обоснованной цене.

Его цель - в ограничении торговой наценки на такие основные категории товаров, как молочная продукция, сахар, овощи (борщевой набор), хлеб и хлебобулочные изделия. Это позволит сделать товары более доступными для населения, особенно для социально незащищенных слоев. При этом, приобретение этих товаров по сниженным ценам доступно всем покупателям без необходимости предоставления специальных льгот.

На сегодня 14 местных организаций поддержали данную инициативу, ограничивая наценку на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Часть организаций выделяют товары специальными ценниками с пометками «Социальная цена».

«Наша задача - обеспечить доступность базовых товаров для всех слоев населения, - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Мы также рассматриваем «Социальную полку» как средство поддержки местных товаров и производителей. Ограничивая наценки на местные продукты, мы способствуем укреплению торговли и увеличению спроса на товары, произведенные в нашем регионе. Но доступность товаров не должна ограничиваться лишь низкими ценами. Качество продукции должно оставаться высоким и соответствовать строгим стандартам качества».

Руководитель по связям с органами государственной власти Волжского региона федеральной сети магазинов «Магнит» Юрий Жичкин отметил, что розничная сеть «Магнит» в декабре 2021 г. впервые в истории российского бизнеса разработала и внедрила программу по добровольному ограничению наценки на социально значимые товары: «Эту инициативу мы закрепили соглашением с ФАС России».

Стоит отметить, что некоторые торговые сети расширяют список доступных товаров. Так, торговая сеть Х5, начиная с 1 ноября расширяет список подсолнечным маслом, сметаной, ряженкой, яблоками, сыром, замороженной рыбой, свининой, курицей, мясом для бульона на кости и яйцами категории «С2».

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Самара

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