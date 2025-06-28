В Госдуме рассказали, что поможет «оживить» YouTube

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Компании Google необходимо выплатить штрафы, возобновить свою деятельность в России и приступить к модернизации технологий с целью "оживления" видеохостинга YouTube. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ.

"И чтобы его (YouTube — прим. URA.RU) оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", — рассказал Горелкин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что на текущий момент YouTube в России постепенно "умирает".

Депутат отметил, что трафик платформы сократился на треть и продолжает снижаться. Это, по его мнению, дало импульс развитию отечественных видеохостингов. Он выразил надежду, что российские сервисы смогут воспользоваться ситуацией и составить конкуренцию американскому монополисту.