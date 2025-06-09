В этом году в Струковском саду Самары более 50 СМИ объединил XXX Фестиваль журналистики 

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7 июня в Самаре состоялся юбилейный XXX фестиваль СМИ «Пресса – 2025». В этом году он объединил в Струковском саду более двадцати средств массовой информации областной столицы и региона и был посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В открытии фестиваля на главной сцене принял участие глава города Самара Иван Носков.



«Благодарю Самарское отделение Союза журналистов России и всех участников за яркий Фестиваль. Приятно видеть, что в Самаре и области довольно много различных СМИ – редакции федеральных изданий, специализированные отраслевые газеты, молодежные, для старшего поколения…С некоторыми самарскими редакторами и корреспондентами, с кем уже пересекался, поддерживаю приятельские отношения. Считаю, что каждый журналист и издание имеют полное право на личное мнение и обоснованную критику, но не имеют права обманывать своих читателей. Когда журналисты открыто выходят к своим читателям и зрителям, как на фестивале – скрывать им нечего и за свою работу не стыдно. Это, на мой взгляд, очень показательный момент», - отметил глава Самары Иван Носков.



Площадки, часть которых посетил и глава города, встречали гостей музыкальными шоу, интерактивами и мастер-классами. Так, на площадке телеканала «Самара ГИС» можно было попробовать себя в роли телеведущего и принять участие в викторине по событиям Великой Отечественной войны и истории Самары. Площадка медиахолдинга ГТРК «Самара» предлагала гостям исполнить на сцене песни военных лет, принять участие в конкурсах и выиграть мерч, а на площадке «АиФ» все желающие принимали участие в творческих мастер-классах. «Самарская газета» предложила гостям фестиваля познакомиться с фотовыставкой «Письма с фронта» и раскрасить большую карту-раскраску Самары размером 2х2 метра.



«Наша добрая традиция встречаться на фестивале прессы уже на протяжении тридцати лет сохраняется. И это не случайно, потому что журналисты, которые работают для вас, с любовью относятся к своей профессии, а вы любите наши СМИ. Я просто уверена, что вы читаете газеты, смотрите местное телевидение, слушаете радио, - сказала председатель СОО СЖР, заслуженный журналист РФ Ирина Цветкова. – Было бы здорово, чтобы в календаре знаменательных дат День Самарской журналистики появился как официальный праздник губернии».



Завершился фестиваль торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов конкурса на лучшую фестивальную площадку. Дипломов победителей Фестиваля «Пресса-2025» удостоены: ГТРК «Самара», Объединенная площадка газеты «Право», Телеканал «Тольятти 24» (ООО «ЛАДА-МЕДИА»), МАУ г. о. Самара «Самарская газета», ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство», коллектив издания «Аргументы и факты» – Самара», телеканал «Самара-ГИС», издание Регионального отделения ветеранов УИС при УФСИН России по Самарской области «Тюрьма и воля», АНО «Газета «Трудовая Самара».



Впервые на празднике СМИ прошла церемония награждения победителей конкурса «Золотое перо губернии» и журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. В номинации «Печатные СМИ» лауреатом стала обозреватель издания «Самарская газета» Маргарита Петрова, а также Газета «Междуречье» муниципального района Кинельский. В номинации «Электронные СМИ» диплома лауреата конкурса «Золотое перо губернии» удостоена собственный корреспондент телеканал «Губерния» ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство» Марина Баркова.



Лауреатами премии Самарского областного отделения Союза журналистов России стали:

- номинация «Дебют» – Виктория Серпова Александровна, обозреватель отдела «Общество» газеты «Волжская коммуна» ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство»

- номинация «И мастерство, и откровение» им. Геннадия Шабанова – Андрей Большаков, корреспондент издания «Свежая газета. Культура»

- номинация «Личность в журналистике» им. Валентины Неверовой – Василий Логинов, старший редактор телеканал «Тольятти 24» ООО «ЛАДА-МЕДИА»,

- номинация «С открытым забралом» им. Валерия Иванова» – редакция радиостанции «Комсомольская правда» в Самаре, редактор Александр Сёмочкин Геннадьевич,

- номинация «За вклад в развитие журналистики» им. Натальи Мануйловой – Алексей Крылов, исполнительный продюсер ГТРК «Самара».

Фото: администрация Самары