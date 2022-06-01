В День защиты детей сотрудники региональной Госавтоинспекции приняли участие в праздничных мероприятиях

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В международный день защиты детей сотрудники Госавтоинспекции традиционно принимают участие в праздничных мероприятиях.

Одно из них прошло в городском парке им. Ю. Гагарина в Самаре. У главной сцены парка была развернута тематическая площадка ГИБДД. Юные отдыхающие с интересом останавливались возле мощных мотоциклов, на которых несут службу сотрудники мотовзвода полка ДПС, рассматривали патрульный транспорт и самих инспекторов дорожно-патрульной службы, делая яркие селфи на память. На площадке Госавтоинспекции ребята с удовольствием проходили мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов и получали в подарок от сотрудников полиции сувениры и полезные памятки по ПДД.



Маленьких жителей губернии и их родителей в этот день ждала еще одна увлекательная программа, направленная на обучение безопасному поведению на дорогах. На площадке стадиона «Самара Арена» состоялся финал областного конкурса «Водители-родители», а затем открытие ежегодного семейного онлайн Чемпионата «Каникулы без ДТП». Данные конкурсы проводятся Самарским областным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, при поддержке УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, Всероссийского общества автомобилистов и других партнеров.



Семейные команды проходили соревнования в различных номинациях. Все призеры и победители награждены дипломами, кубками, медалями и ценными подарками.



На протяжении всего праздника проводилась «Ярмарка безопасности ЮИД». Ребята смогли проверить свои знания в области Правил дорожного движения, управления велосипедом и самокатом, узнали много полезной информации об отрядах юных инспекторов движения. За верные ответы и выполненные задания ребята получали жетоны, которые обменивали на призы и подарки. Как дети, так и взрослые с интересом участвовали в различных мастер-классах: оказание первой помощи, использование детских удерживающих устройств, изготовление световозвращающих элементов и многое другое.

Фото: департамент информационной политики СО