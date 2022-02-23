В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню

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23 февраля, в День защитника Отечества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. В церемонии также приняли участие Главный Федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, представители депутатского корпуса и силовых ведомств, сотрудники областного правительства и администрации Самары, неравнодушные жители.

«В наше сложное, неспокойное время укрепление обороноспособности Российской Федерации является приоритетом государственной политики. Только сильные, боеспособные, современные Вооруженные силы могут быть гарантом суверенитета и целостности России, сохранения мира и спокойствия, создания условий для достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул губернатор в официальном поздравлении.

От лица жителей Самарской области глава региона поблагодарил военнослужащих, сотрудников всех силовых ведомств за безупречную службу, беззаветное мужество при выполнении служебного долга и преданность Отчизне.

Особую благодарность Дмитрий Азаров выразил ветеранам РФ.

«Низкий вам поклон за все, что вы сделали для наших современников и потомков. Вы подарили нам не только возможность мирно трудиться на родной земле, растить детей и строить счастливое будущее, вы подарили нам саму жизнь. Огромное вам спасибо за гражданско-патриотическое воспитание молодежи, за сохранение преемственности поколений защитников Отечества», - сказал губернатор.

Свои поздравления жителям региона передал полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров.





«В день защитника Отечества мы вспоминаем всех тех, кто посвятил себя славе и безопасности Родины, кто отдал свою жизнь за мир и благополучие родной страны. Мы отдаем честь воинам, чьи подвиги, свершенные во время Великой Отечественной войны, всегда будут для нас примером отваги, патриотизма и любви к своей земле. Мы чествуем тех, кто сегодня достойно выполняет свой служебный долг, защищает интересы государства и готов в любую минуту встать на защиту России. С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и обеспечивают надежный тыл», - отметил полпред.

Слова благодарности тем, кто стоит на защите Родины, высказал и председатель городского совета ветеранов войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, полковник Владимир Пронин.

«Я поздравляю всех наших всех наших солдат с этим праздником. Вооруженные силы России в настоящий период времени самые современные, самые сильные, самые смелые. Нашу страну никто никогда не победит», - уверен полковник.

На территории нашего региона дислоцируется уникальное объединение – 2-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия. Гвардейцы в годы Великой Отечественной войны в многочисленных боях с фашистскими захватчиками покрыли себя неувядаемой славой. Самоотверженные бойцы принимали участие в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Восточно-Померанской операциях и завершили боевой путь в поверженном Берлине. Объединение чтит память предков и продолжает традиции и сегодня успешно выполняет учебно-боевые, миротворческие и специальные задачи.