В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары

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Конкретизируются задачи заместителей главы и четко разделяются полномочия. Появляется три заместителя: один из них будет курировать социальную сферу, второй - градостроительство и управление муниципальным имуществом, третий - вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Задачи, которые ставятся перед каждым заместителем, абсолютно конкретизированы и прозрачны, исключается «размытая» ответственность, двойные согласования и прочие бюрократические явления.

Еще ряд изменений затронут департаменты и отделы, но они менее значимы в масштабах города. Это в большей степени наведение внутреннего порядка, и за счет этого – повышение эффективности работы каждого структурного подразделения.



"Мы сейчас готовим Стратегию развития Самары до 2036 года, начинаем подготовку к юбилею областной столицы. Работа пойдет по всем направлениям городского хозяйства. И на мой взгляд, самарцы должны знать, кто отвечает за каждое направление. Без внятной структуры администрации «найти концы» бывает крайне сложно, я с этим сталкивался", - сообщил в своем телеграм-канале глава Самары Иван Носков.