В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
Самарская область входит в ТОП-10 регионов по числу производителей БАС
Самарская область входит в ТОП-10 регионов по числу производителей БАС
Бренду не обязательно иметь физический магазин, считают самарцы
Бренду не обязательно иметь физический магазин, считают самарцы
В Приволжском районе горела сухая трава на 1000 кв. метрах
В Приволжском районе горела сухая трава на 1000 кв. метрах
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Большинство самарцев не копят деньги на будущее своих детей
Большинство самарцев не копят деньги на будущее своих детей
Депутат: доля отечественного ПО в госсекторе практически достигла 100%
Депутат: доля отечественного ПО в госсекторе практически достигла 100%
Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для жителей частных жилых домов
Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для жителей частных жилых домов
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.19
0.32
EUR 92.34
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
СОУНБ приглашает посетить лекцию «Беспилотная авиация: строим будущее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары

26 марта 2025 10:28
196
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары

Конкретизируются задачи заместителей главы и четко разделяются полномочия. Появляется три заместителя: один из них будет курировать социальную сферу, второй - градостроительство и управление муниципальным имуществом, третий - вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Задачи, которые ставятся перед каждым заместителем, абсолютно конкретизированы и прозрачны, исключается «размытая» ответственность, двойные согласования и прочие бюрократические явления. 

Еще ряд изменений затронут департаменты и отделы, но они менее значимы в масштабах города. Это в большей степени наведение внутреннего порядка, и за счет этого – повышение эффективности работы каждого структурного подразделения.
 
"Мы сейчас готовим Стратегию развития Самары до 2036 года, начинаем подготовку к юбилею областной столицы. Работа пойдет по всем направлениям городского хозяйства. И на мой взгляд, самарцы должны знать, кто отвечает за каждое направление. Без внятной структуры администрации «найти концы» бывает крайне сложно, я с этим сталкивался", - сообщил в своем телеграм-канале глава Самары Иван Носков.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025, 19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации. Политика
1124
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025, 11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
20 марта ряд СМИ опубликовали информацию оперативного заседания Самарской области о том, что «ЭкоСтройРесурсу» предъявили претензий на 2 миллиарда. ЖКХ
872
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025, 15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева. Политика
820
В центре внимания
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025  10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
194
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
25 марта 2025  12:00
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
420
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
25 марта 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
415
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
24 марта 2025  10:29
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
531
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
24 марта 2025  10:19
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
621
Весь список