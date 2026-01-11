Я нашел ошибку
Главные новости:
Автозимник предъявляет повышенные требования к транспортным средствам в периоды активного снегопада и перепадов температур.
Особенности движения по временной зимней дороге «Шелехметь – Белые домики»
Изменение введено для организации более интенсивного движения в периоды пиковой нагрузки, которые приходятся на утренние и вечерние часы.
Меняется график работы зимней переправы «Самара — Рождествено» с 12 января
По итогам 2025 года школьники и студенты региона добились значимых академических достижений.
В регионе подвели итоги развития сферы образования в 2025 году
На открытии будет презентована выставка, которая пробудет в стенах Самарской областной детской библиотеки до конца месяца.
В СОДБ пройдет презентация лучших работ победителей конкурса «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае»
По информации Приволжского УГМС 12 января в в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
12 января в регионе сильный снег, до -7°С
В метель ухудшение видимости до 1-2 км.
12 января в губернии ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках.
В 2025 год в Самарской области провели лесовосстановление на площади 907 га
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
В 2025 год в Самарской области провели лесовосстановление на площади 907 га

232
Заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках.

Как прошел 2025 год в лесном хозяйстве Самарской области:

- при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева закупили более 60 единиц спецтехники: лесопатрульные машины, тракторы, тягачи, малые лесопатрульные комплексы, лесовозы и необходимое оборудование;

- провели лесовосстановление на площади 907 га и перевели в покрытую лесом площадь 380 га посадок прошлых лет;

- заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках;

- провели лесопатологические обследования в лесничествах на 807 га;

- вывезли с территории лесного фонда 342 тонны мусора;

- обработали от вредителя леса 3,8 тыс га хвойников;

- обновили минполосы - противопожарные рубежи леса - общей протяженностью более 26 тыс км;

- установили и обновили 355 информационных стендов и 192 шлагбаума;

- ликвидировали 35 лесных пожаров площадью более 53 га;

- увеличили сеть видеонаблюдения за лесным фондом до 55 камер;

- выписали штрафы нарушителям пожарной безопасности в лесах на сумму более полумиллиона рублей.

 

Фото: минприроды Самарской области

Экология

