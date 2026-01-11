В 2025 год в Самарской области провели лесовосстановление на площади 907 га

Как прошел 2025 год в лесном хозяйстве Самарской области:

- при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева закупили более 60 единиц спецтехники: лесопатрульные машины, тракторы, тягачи, малые лесопатрульные комплексы, лесовозы и необходимое оборудование;

- провели лесовосстановление на площади 907 га и перевели в покрытую лесом площадь 380 га посадок прошлых лет;

- заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках;

- провели лесопатологические обследования в лесничествах на 807 га;

- вывезли с территории лесного фонда 342 тонны мусора;

- обработали от вредителя леса 3,8 тыс га хвойников;

- обновили минполосы - противопожарные рубежи леса - общей протяженностью более 26 тыс км;

- установили и обновили 355 информационных стендов и 192 шлагбаума;

- ликвидировали 35 лесных пожаров площадью более 53 га;

- увеличили сеть видеонаблюдения за лесным фондом до 55 камер;

- выписали штрафы нарушителям пожарной безопасности в лесах на сумму более полумиллиона рублей.

Фото: минприроды Самарской области