«Урок цифры»: самарские школьники узнали секреты общения в мессенджерах

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В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с региональным министерством образования и науки проведен открытый урок на тему «Мессенджеры».

Целью мероприятия является развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, ознакомление обучающихся с особенностями онлайн-коммуникаций, основными принципами цифрового этикета, а также технологиями, которые применяются в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей.

В открытом уроке приняли участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин и руководитель учебного центра ООО «Открытый код» Александр Голосарский.

«Сейчас общение все больше уходит в виртуальную среду. А с развитием информационных технологий каналов коммуникаций становится все больше, и не всегда они безопасны для наших ребят. Наша задача на «Уроках цифры» не только рассказать школьникам о возможностях информационных технологий, но и научить их безопасно пользоваться ими», - отметил Константин Пресняков.

В прошедшем уроке цифры приняло участие более 124 000 учащихся 4-7 классов из 575 общеобразовательных организаций Самарской области. Спикеры познакомили ребят с историей мессенджеров и правилами их использования, секретами общения и безопасным поведением в сети. Школьники получили представление о работе по созданию мессенджеров и чат-ботов. В рамках открытого урока учащиеся просмотрели видеоролик на тему «Секреты общения во времена клинописи и эмодзи».

«Сегодняшние старшеклассники – «цифровое» будущее нашей страны. Поэтому мы активно поддерживаем образовательные проекты, направленные на обучение подрастающего поколения безопасному поведению в сети, выступаем партнерами киберспортивных соревнований, конкурсов и олимпиад», - подчеркнул Вячеслав Добрынин.

С 2018 года Самарская область активно принимает участие в федеральном образовательном проекте «Урок цифры» и входит в ТОП-5 участников по России. Благодаря проекту школьники могут примерять на себя профессию IТ-специалиста, которая держится в топе самых востребованных специальностей последние несколько лет. Подобные проекты очень важны для региона, популяризации IT-специальности среди школьников уделяется большое внимание. Такую задачу поставил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Урок Цифры» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России с участием ведущих IT-компаний.

Фото: freepik.com