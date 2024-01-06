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Умер знаменитый кот, которого российская авиакомпания не пустила в салон самолета из-за перевеса

6 января 2024 10:48
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Умер кот, которого российская авиакомпания не пустила в салон самолета из-за перевеса

Кот по кличке Виктор, которого российская авиакомпания не пустила в салон самолета из-за перевеса, скончался. Об этом сообщил его владелец.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — говорится в сообщении.

Свою известность слишком толстый кот получил благодаря хитрости своего хозяина. В 2019 году Галин летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Во время прохождения таможенного контроля в Шереметьево выяснилось, что вес Виктора на два килограмма превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму. Отказавшись отправить кота в багаж, мужчина принял решение пропустить рейс и задержаться в Москве. Чтобы пройти таможню, он нашел похожую кошку меньшей массы у друзей.

В 2020 году владивостокский кот Виктор стал обладателем премии «Кот года», пишет Лента.

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