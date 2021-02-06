Ученые предложили переименовать Самарскую Луку

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Инициативная группа ученых и работников краеведческого музея имени П. В. Алабина обратилась в администрацию национального парка «Самарская Лука» с предложением присвоить этой территории имя Татьяны Владимировны Тезиковой, которая по сути была создателем этого нацпарка.

— Именно Татьяна Тезикова добивалась восстановления Жигулёвского государственного заповедника, а позже прикладывала немало усилий по сохранению Бузулукского бора. В 80-х годах вместе с группой ученых — Алексеем Захаровым, Юрием Рощевским, Тамарой Плаксиной и Глафирой Обедиентовой Татьяна Владимировна принимала участие в создании национального парка «Самарская Лука». Мы признаем, что переименование национального парка может повлечь за собой целый ряд проблем, к числу которых относятся дополнительные финансовые затраты, сложности с принятием нового названия национального парка местными жителями и туристами. Нельзя оставлять без внимания и морально-этический аспект, связанный с тем, что Татьяна Владимировна работала в коллективе активистов охраны природы и роль каждого из них была высока, а результат работы — общий, — считают представители нацпарка.

— 13 сентября 2019 года на территории национального парка «Самарская Лука» уже был открыт памятный знак Татьяне Владимировне Тезиковой в долине оврага Жигулёвская Труба недалеко от подножия Молодецкого Кургана. Сегодня вопрос о переименовании парка ставится на уровне Минприроды России и решающее значение имеет мнение общественности, — подчеркивают в «Самарской Луке».

В группе парка в соцсетях открыто голосование. Пока большинство пользователей высказались против инициативы с переименованием. Еще одну инициативу связанную с нацпарком выдвинули чиновники. Они предложили представить доступ в интернет на территории национального парка «Самарская Лука», пишет 63.ру.

— Потребность в этом есть — турист сейчас хочет сразу же делиться красивыми фотографиями в социальных сетях. Но в то же время есть ограничения по установке вышек в природных зонах. Сейчас прорабатываем эти вопросы с департаментом туризма и операторами сотовой связи, — рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.