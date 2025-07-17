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У самарчанок набирает популярность новый тренд: косынки кроше в топе продаж

17 июля 2025 17:57
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У самарчанок набирает популярность новый тренд: косынки кроше в топе продаж

Аналитики Авито изучили продажи летней одежды — выяснилось, что за май-июнь по сравнению с мартом-апрелем они выросли на 4%. В тренде — головные уборы, а также плетеные и вязаные вещи. По объему продаж лидируют женские платья и сумки.

Пользователи готовятся к жаркому сезону: продажи летней одежды и обуви на Авито в мае-июне выросли на 4% по сравнению с мартом-апрелем этого года и остались на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Яркий тренд — косынки. Их продажи за год выросли в 3,5 раза. Причем вязаные косынки стали покупать чаще в 7,5 раз, а косынки кроше — в десять раз. Вероятно, это продолжение моды на славянские мотивы, которые, в частности, слышны в крайне популярных сегодня песнях Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой. 

В целом у жителей Самары растет интерес к головным уборам, а также к аксессуарам из «вязаных» материалов и «плетенке». Так, продажи вязаных панам за год выросли в 7,5 раз, а плетеных — в два раза. Головные уборы ручной работы стали покупать чаще в три раза. Также на 18% и на 17% выросли продажи вязаных сумок и других сумок ручной работы. 

Еще один тренд — балетки. По сравнению с мартом-апрелем их в целом стали покупать чаще на 12%. Наибольшей популярностью пользуются балетки в сетку — их продажи выросли в 3,5 раза. Также на 50% чаще стали покупать плетеные балетки. 

Летняя одежда

Активнее всего на платформе покупают женские платья — на них пришлось 20% от всех продаж летней одежды и обуви на платформе. На втором месте — сумки с долей 12%. Топ-3 самых популярных товаров в категории замыкают женские кроссовки и кеды с долей 7%. Далее следуют платья и юбки для девочек с долей почти 7% и мужские шорты с долей 6%.

Что касается роста продаж, самую заметную динамику за год показали мужские кеды — их стали покупать чаще на 85%. На втором месте — футболки и майки для мальчиков, их продажи выросли на 53%. Топ-3 замыкают футболки и топы для девочек — их стали покупать чаще на 50%. Продажи шорт для девочек увеличились на 28%. Также в пятерке лидеров — женские сабо и мюли. Их продажи выросли на 24%. 

 

 

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