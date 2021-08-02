ЦУР СО: топ самых популярных обращений жителей губернии за неделю  

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Почти 2 тысячи сообщений в социальных сетях отработали органы власти Самарской области в системе мониторинга "Инцидент Менеджмент" за неделю с 26 июля по 1 августа.

Топ-3 тем в социальных сетях:



- ЖКХ;

- Благоустройство;

- Дороги.



Центр управления регионом Самарской области зафиксировал в соцсетях десятки сообщений жителей, обеспокоенных повышением платы за посещение Национального парка "Самарская Лука". Граждане уверены, что это не лучшим образом может сказаться на развитии внутреннего туризма. Пользователи соцсетей обратились непосредственно и к главе региона с этим вопросом:



"Дмитрий Игоревич, мы очень просим вас вмешаться! Жителей фактически лишают возможности регулярно бывать на природе. Национальный парк "Самарская Лука" в четыре раза поднял плату! За сутки теперь надо будет заплатить 200 рублей (с человека)".



"Мы не понимаем, за что такая плата. Мы регулярно видим в районе горы Верблюд много мусора. Нет благоустроенных стоянок, нет чистых туалетов (и вообще они в принципе мало где есть), нет размеченных маршрутов. Нет ничего, за что можно отдавать в сутки такие деньги! А за два дня выходных - 400 рублей с человека!"



Мнение жителей было услышано. В ближайшее время стоимость входа в Национальный парк "Самарская Лука" не изменится. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров 30 июля.



"С руководителем нацпарка договорились, что проведем исследование стоимости путевки, ее экономического обоснования. И пока мы не разберемся в этом вопросе, стоимость билета не вырастет. Так что в ближайшие месяцы она останется прежней", - рассказал губернатор.



Кроме того, за прошлую неделю ЦУР Самарской области зафиксировал более 30 сообщений в соцсетях на тему ненадлежащего содержания зеленых насаждений.



"Тополь висит на проводах", - сообщили жители Промышленного района Самары в крупном паблике в ВКонтакте. Муниципалитет оперативно среагировал - безопасность на проспекте Кирова в районе 407-го дома восстановлена - дерево убрали.



Жители Железнодорожного района Самары обратили внимание на то, что детская площадка по адресу: Карла Маркса, дом 15, заросла амброзией.



Администрация района организовала работы по покосу травы.



Активные жители села Шигоны обратили внимание местных властей на то, что благоустроенный недавно парк Победы зарос травой. Соответствующие работы администрация села организовала, но качество покоса травы жителей не устроило - расчистка территории продолжается.



Жители Тольятти обратили внимание на то, что ремонт дороги на улице Громовой не ведется. На отрезке от ул. Ярославской до ул. Матросова сняли асфальт и на этом прекратили работы. Автомобилисты продолжают жаловаться на удручающее состояние дорожного полотна. По информации мэрии Тольятти, подрядчику направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в связи со срывом срока выполнения ремонтных работ. Ведется претензионная работа с предъявлением штрафных санкций. Процедура выбора новой подрядной организации - в стадии подготовки. Ориентировочно подрядчик будет определен в конце августа, после чего работы по ремонту дороги на ул. Громовой будут возобновлены, передает sova.info.