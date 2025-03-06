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Трудоустроенные россияне все активнее интересуются подработкой

6 марта 2025 10:09
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Трудоустроенные россияне все активнее интересуются подработкой

Поиск подработки помимо основной занятости в ближайшее время планируют 47% россиян, выяснили эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России. По сравнению с ситуацией в конце прошлого года доля таких респондентов выросла. Опрос проводился в январе 2025 года среди 38 320 российских соискателей.
 

47% россиян, опрошенных в начале 1 квартала 2025 года, сообщили, что рассматривают для себя поиск подработки помимо основного места трудоустройства в течение ближайших трех месяцев. Интересно, что в 4 квартале 2024 года такой ответ дали 45%, а в 3 квартале – 43%. То есть, доля соискателей, которые хотели бы найти себе вторую работу, растет уже три квартала подряд.
 

Доля тех, кто в поиске подработки не заинтересован, в последние месяцы сокращается: если в 3 квартале 2024 года это были 45% опрошенных, в 4 квартале – 44%, то сегодня уже 40%. При этом доля россиян, уже имеющих вторую работу, колеблется на уровне 7%-8% уже более двух лет.

Чаще всего потребность в подработке испытывают соискатели из профессиональной сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (60% готовы рассмотреть такие вакансии), «Домашний, обслуживающий персонал» (58%), «Спорт, салоны красоты» и «Наука, образование» (по 56%, а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (54%).
 

Те, кого подработка не интересует, чаще всего встречаются среди респондентов из сфер «Страхование» (63% сообщили, что не рассматривают дополнительную занятость), «Добыча сырья» (49%) и «Высший менеджмент» (46%).
 

Двумя работами на текущий момент могут похвастать по 13% опрошенных из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Маркетинг, реклама, PR», 12% представителей науки и образования, 11% страховщиков и 10% ИТ-специалистов.

Теги: Опрос

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