Тринадцатый благотворительный фестиваль «Друг человека» прошел в Самаре

154

В этот раз он объединил порядка 150 волонтеров-зоозащитников, а на площадку выставочного центра «Экспо-Волга» привезли более 200 кошек и котят, собак и щенков и других животных из пяти крупных приютов.

Любого питомца посетители могли забрать к себе домой.

В числе новшеств тринадцатого фестиваля – возможность бесплатного чипирования домашних животных, всего подготовлено 600 чипов.

На фестивале все желающие могли посетить лекции от ветеринаров, кинологов и зоопсихологов. Постоянный участник фестиваля ветеринарный центр «ФлагманВет» консультировал по вопросам ухода и адаптации животных из приюта в домашних условиях. Также проходили мастер-классы, активности для животных. В этом году в программу мероприятия включили показательные выступления служебных собак МЧС, МВД и Росгвардии, а также посетителей ждала встреча с волонтерами поисково-спасательной группы «ЛизаАлерт».

Кроме того, работали детские развлекательные зоны, мастерские, музыкальные, танцевальные и фотозоны, чтобы можно было сделать кадры с питомцами, викторины, розыгрыши призов от партнеров проекта, ярмарка, дог-бары, конкурс собак.