Главные новости:
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Тринадцатый благотворительный фестиваль «Друг человека» прошел в Самаре

24 ноября 2025 10:25
В этот раз он объединил порядка 150 волонтеров-зоозащитников, а на площадку выставочного центра «Экспо-Волга» привезли более 200 кошек и котят, собак и щенков и других животных из пяти крупных приютов. 

Любого питомца посетители могли забрать к себе домой. 

В числе новшеств тринадцатого фестиваля – возможность бесплатного чипирования домашних животных, всего подготовлено 600 чипов.

 На фестивале все желающие могли посетить лекции от ветеринаров, кинологов и зоопсихологов. Постоянный участник фестиваля ветеринарный центр «ФлагманВет» консультировал по вопросам ухода и адаптации животных из приюта в домашних условиях. Также проходили мастер-классы, активности для животных. В этом году в программу мероприятия включили показательные выступления служебных собак МЧС, МВД и Росгвардии, а также посетителей ждала встреча с волонтерами поисково-спасательной группы «ЛизаАлерт».

 Кроме того, работали детские развлекательные зоны, мастерские, музыкальные, танцевальные и фотозоны, чтобы можно было сделать кадры с питомцами, викторины, розыгрыши призов от партнеров проекта, ярмарка, дог-бары, конкурс собак.

23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
570
