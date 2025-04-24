треть жителей Самары поддерживают форму круглый год

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Аналитики Авито опросили жителей Самары и выяснили, как они готовятся к летнему сезону, какие методы используют для поддержания формы и узнали у эксперта, правильно ли они делают. Оказалось, что треть опрошенных следят за формой круглый год, и еще 9% начали заниматься сейчас специально к лету. Почти половина респондентов стараются проходить пешком не менее 10 000 шагов в день, и почти столько же делают зарядку по утрам. Также врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный дал советы о том, как привести себя в форму без вреда здоровью.

Треть (31%) жителей Самары привыкли заботиться о своем здоровье и фигуре на постоянной основе — они рассказали, что поддерживают форму круглый год, без привязки к сезону. Еще 9% начали заниматься спортом специально к лету, а 23% пока только морально готовятся к этому. Также 27% хотели бы приобщиться к спортивным активностям, но для этого им не хватает времени или мотивации.

Почти половина (49%) опрошенных соблюдают популярное «зожное» правило — ходят пешком не менее 10 000 шагов в день. Также 47% делают зарядку по утрам, 29% занимаются плаванием в бассейне, а 25% катаются на велосипеде. 22% посещают групповые тренировки, а 20% занимаются дома с помощью онлайн-программ.

20% жителей Самары тратят на спорт до 3 000 рублей в месяц, 8% — от 3 001 до 5 000 рублей. Однако большинству (26%) требуется бюджет от 5 001 до 10 000 рублей. Среди тех, кто указал точную сумму, средние расходы составили 5 000 рублей.

При этом 44% опрошенных покупают товары для спорта на онлайн-площадках, еще 20% — на сайтах или в приложениях конкретных магазинов. Специализированные офлайн-магазины предпочитают 28%.

Большинство жителей Самары ведут активный образ жизни для того, чтобы контролировать свой вес. Помимо спорта, 40% опрошенных, поддерживающих свою форму, стараются выбирать здоровую еду. 29% питаются пять раз в день небольшими порциями, а 8% практикуют интервальное голодание. Еще 3% отслеживают КБЖУ через приложение.

Также многие (77%) интересуются биохакингом — методиками для улучшения качества и продолжительности жизни. Так, треть (33%) практикуют или хотели бы попробовать минималистичный спорт — длинные прогулки и короткие тренировки. Также 39% женщин думают отказаться или уже отказались от сахара, 34% мужчин — от алкоголя. Еще 28% женщин принимают или собираются попробовать биологически активные добавки и нутрицевтики, 21% практикуют или интересуются дыхательными техниками и медитациями. А мужчины чаще женщин отмечали ледяные ванны и закаливание (12%).

Алексей Безымянный, врач-терапевт высшей категории и главный врач диагностического клинического центра №1 ДЗМ положительно оценил методики респондентов по контролю веса:

«Использование мобильных приложений помогает подойти к процессу приёма пищи более осознанно. Важно сначала разобраться, какие продукты приносят пользу, а какие могут навредить, и каждый раз при выборе продуктов и блюд руководствоваться стремлением улучшить состояние организма, а не желанием «перекусить быстро и вкусно». Интервальное голодание также может быть эффективным инструментом для контроля пищевых привычек, но важно учитывать особенности своего организма, чтобы не испытывать головной боли, например, и других неприятных ощущений», — отметил эксперт.

Он также похвалил стремление опрошенных отказаться от сахара:

«Чрезмерное потребление сахара, безусловно, вредно и может привести к метаболическому синдрому (преддиабету), ожирению, а также усилить воспалительные процессы в сосудах, что в итоге способствует развитию атеросклероза. Лучше полностью отказаться от рассыпного сахара и не добавлять его в напитки», — добавил Алексей Безымянный.

Также он отметил, что чаще всего перед отпуском люди резко ограничивают себя в еде, из-за чего начинают испытывать дефицит питательных веществ. Поэтому важно сохранять сбалансированное питание, употребляя белки, жиры и углеводы, при этом умеренно снижая калорийность рациона и увеличивая физическую активность — это поможет «подсушиться» и улучшить рельеф тела, посоветовал эксперт.