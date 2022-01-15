Тольяттинские полицейские и общественники организовали для детей Рождественскую встречу

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Ежегодно сотрудники полиции представители Общественного совета при УМВД Тольятти приглашают ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию на встречи, в ходе которых детям рассказывают об истории Рождества, проводят конкурсы, угощают сладостями и дарят подарки.



В начале мероприятия Виталий Коршунов, иерей Преображенского кафедрального собора обратился к гостям: «Рождество — это самый светлый праздник у православных. Оно дает ощущение безопасности, защищенности. Именно этого нам очень не хватает сегодня. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими», – пояснил отец Виталий.



«Мы рассказали юным гостям нашего Собора о Святой Земле, помогли им почувствовать себя жителями древнего Вифлеема. Ребята узнали о местах, связанных с земной жизнью Спасителя, а также о древнем быте человека», – поделился епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.



Дети с удовольствием участвовали в общении, отвечали на вопросы взрослых, и задавали их сами. По традиции все гости праздника получили сладкий подарок от организаторов встречи, сделали памятные фото.



