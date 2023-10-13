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Тольяттинскиек эксперты по капле крови, изъятой с разбитого автомобиля, установили личность злоумышленника

13 октября 2023 15:26
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Причиненный жительнице Тольятти ущерб составил свыше 140 тысяч рублей.

В июне текущего года в полицию за помощью обратилась 45-летняя жительница Тольятти, сообщив, что на парковочной площадке неизвестный повредил её автомобиль Volkswagen Tiguan. Заявительница сообщила, что ни с кем не конфликтует, а причиненный ущерб в размере 140 тысяч рублей, является для нее значительным.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент противоправных действий. На представленной потерпевшей видеозаписи она не узнала мужчину, повредившего кузов ее автомобиля.

Эксперт-криминалист изъял с места происшествия следы бурого цвета, похожие на кровь, и осколки бокового стекла автомобиля. Дознавателем по изъятому на месте происшествия биологическому материалу назначена химико-биологическая экспертиза. Исследованный в ЭКО У МВД России по  г.Тольятти генетический профиль крови эксперты занесли в федеральную базу данных.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное  дело  по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ходе расследования уголовного дела оперуполномоченным поступила информация, что в Уфе за совершение имущественного преступления задержан и, по решению суда, помещен в следственный изолятор 29-летний местный житель. У задержанного изъят профиль крови, который помещен в федеральную базу данных. Проведенная экспертиза ДНК показала, что генетический профиль подозреваемого совпадает со следами крови, оставленными на осколках стекла, изъятых с места происшествия в Тольятти.

Сотрудники уголовного розыска выехали в рабочую командировку и опросили предполагаемого  злоумышленника по обстоятельствам дела.

Задержанный вину в содеянном противоправном деянии признал и пояснил, что причиной приезда в Тольятти и повреждения автомобиля стала ревность.

Подозреваемый во время следственных действий узнал, что перепутал автомобили и разбил транспортное средство незнакомой женщины, после чего принес ей извинения и пообещал возместить ущерб.  Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

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