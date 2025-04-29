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Телебашня в Самаре поздравит с Праздником Весны и Труда

29 апреля 2025 11:17
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Телебашня в Самаре поздравит с Праздником Весны и Труда

1 мая в честь Праздника Весны и Труда филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую подсветку на главной телебашне региона.

Главная телебашня Самарской губернии окрасится цветами российского триколора на фоне которого будут демонстрироваться яркие цветочные композиции со словами "Праздник весны и труда", "Мир, труд, май".

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

Световые шоу начнутся с наступлением сумерек на башнях в Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме, Магасе, Майкопе, Мурманске, Назрани, Нальчике, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах нашей страны.

 

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