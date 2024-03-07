Театр «Задумка» из Самары победил в Общероссийском Национальном конкурсе «Родники. Дети»

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Коллектив из Самары – детский музыкальный театр «Задумка» стал победителем Общероссийского Национального конкурса «Родники. Дети». Отметим, это грандиозный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который дает возможность одаренным детям и авторам детской песни, любителям и профессионалам, слушателям и всем, кто создает и любит музыку, представить себя и свои песни всему миру.

В конкурсе детской песни участвовало 800 работ. Свои заявки прислали музыканты из 56 регионов России. 14 декабря состоялось заседание жюри, на котором были определены финалисты для участия в гала - концерте и определении победителя. Финал Общероссийского Национального проекта «Родники. Дети» состоялся в Москве 5 марта 2024 года. 30 финалистов из 15 российских регионов боролись за звания победителей конкурса.

В состав жюри конкурса вошли: председатель жюри, идеолог и художественный руководитель проекта Олег Газманов; Заслуженная артистка России, эстрадная певица, актриса и общественный деятель Зара; эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий Родион Газманов; автор, композитор детских песен, актриса озвучивания мультфильмов Марина Лебедева; художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», композитор, заслуженный работник культуры РФ Ольга Юдахина и другие деятели культуры и шоу-бизнеса.

Первое место в номинации «Исполнители до 12 лет» занял Детский музыкальный театр «Задумка». Коллектив представил песню «Тебе решать» и получил высокую оценку жюри и любовь зрителей!

Фото: администрация Самары