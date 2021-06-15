«Театр - территория равных возможностей»: определились участники парафестиваля

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В этом году парафестиваль, с учетом эпидемиологической обстановки, проходит в смешанном формате, на первом этапе участники присылали видеозаписи своих спектаклей в оргкомитет. Экспертный совет, отсмотрев присланные видео, из 50 заявок отобрал 15 коллективов, которые примут участие в парафестивале очно и покажут свои спектакли на профессиональной сцене с 20 по 23 сентября.

В парафестивале примут участие инклюзивные театры и театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Воронежа, Самары, Тольятти, Ижевска, Хвалынска, Екатеринбурга, Кинеля, Новокуйбышевска, Отрадного.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры, Правительства Самарской области.

На заседании оргкомитета парафестиваля заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель оргкомитета Александр Фетисов отметил успешный опыт организации парафестиваля в 2019 году и поблагодарил за инициативу его проведения руководителя Самарской городской общественной организации инвалидов Инну Бариль, а также директора театра «Самарская площадь» заслуженную артистку Самарской области Наталью Носову и председателя экспертного совета парафестиваля, художественного руководителя театра «Самарская площадь» Евгения Дробышева. «Первый этап подготовки к Всероссийскому парафестивалю пройден. Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит нам провести его в том формате, в каком всем бы хотелось и какой сейчас запланирован – так, чтобы и участникам, и зрителям фестиваль запомнился, стал полезным и вдохновляющим опытом», - отметил он.