Я нашел ошибку
Главные новости:
В том числе в целях противодействия абортам.
Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями
Обычных пользователей это не коснётся, а наказание будет распространяться только на владельцев сайтов. 
В ГД предложили штрафовать сайты, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
Заменить водительские права можно без экзаменов, но с медсправкой.
В МВД напомнили о правилах замены водительских удостоверений
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 16 ноября в регионе ожидаются дождь и мокрый снег, сильный ветер
Повторите с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.
СУ СКР СО призывает жителей региона вспомнить самим и напомнить детям о правилах безопасного поведения
Здание 1947 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, в стенах появились трещины, нарушена целостность кровли, отсутствует канализационная система.
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре
В Самаре ночью 0, +2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами образование гололедицы.
16 ноября в регионе местами небольшой дождь и мокрый снег, до +4°С
Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями

15 ноября 2025 19:15
50
В том числе в целях противодействия абортам.

Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями в медучреждениях города, в том числе в целях противодействия абортам, соответствующий указ опубликован на официальном сайте митрополии, передает РИА Новости.

"Настоящим определением, для активизации работы по приведению в жизнь решений Архиерейских соборов, Священного синода Русской православной церкви, направленных на деятельность церкви в сфере социального служения и противодействию абортам; для более тесного взаимодействия Саратовской епархии с медицинскими учреждениями (женскими консультациями), закрепить нижепоименованных клириков епархии за перечисленными медицинскими учреждениями (женскими консультациями) МО "Город Саратов", — говорится в документе, подписанном митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.

В документе приведен перечень из 19 медучреждений и имен прикрепленных к ним клириков.

Согласно указу работу по духовному окормлению пациентов и медицинского персонала женских консультаций следует согласовывать и координировать с иереем Борисом Бурлаковым, руководителем епархиального отдела по защите семьи, материнства и детства.

 

Фото:  freepik.com

