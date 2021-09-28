Суд обязал самарский цирк сделать вентиляцию для животных

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Прокуратурой Ленинского района Самары проведена проверка законодательства об ответственном обращении с животными и их содержании в филиале ФКП «Росгосцирк» «Самарский государственный цирк».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований ветеринарно-санитарных правил при осуществлении деятельности филиала ФКП «Росгосцирк» «Самарский государственный цирк».

По выявленным нарушениям прокурором района в адрес руководителя филиала ФКП «Росгосцирк» «Самарский государственный цирк» внесено представление об устранении выявленных нарушений, однако по результатам рассмотрения представления, выявленные нарушения в части отсутствия принудительной вентиляции помещений, где содержатся животные, не устранены.

В связи с чем, прокурором района в Ленинский районный суд г. Самара направлено исковое заявление об обязании филиала ФКП «Росгосцирк» «Самарский государственный цирк» устранить нарушение, выразившееся в отсутствии принудительной вентиляции помещений, где содержатся животные.

Исковое заявление удовлетворено судом.