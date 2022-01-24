Студенты колледжей Самары  сразятся в «Холодных играх» в Татьянин день

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Во вторник, 25 января, в 11:00 в сквере у Самарского Дома молодежи по адресу: проспект Ленина, 3 студенты колледжей Самары отметят День студента.

Их ждут командные игры, катание на ватрушках и горячий чай. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем. Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Администрации города.

«Холодные игры» — это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта. В них примут участие 15 команд, общее число участников - более 75 человек. Команды, показавшие лучшие результаты, получат памятные призы и дипломы. После мероприятия для участников будет организован кофе-брейк.

Соревнования, приуроченные ко Дню студента, проходят во второй раз. В 2021 году победу одержала команда Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения.

Фото: администрация Самары