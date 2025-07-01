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«Статика в динамике» – экспозиция с таким названием откроется в галерее «Новое пространство»

1 июля 2025 12:23
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«Статика в динамике» – экспозиция с таким названием откроется в галерее «Новое пространство»

«Статика в динамике» – экспозиция с таким названием откроется в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки 3 июля в 18:00. На выставке будут представлены работы двух самарских художников – Ивана и Ольги Мельниковых.

Творческий и супружеский союз мастеров хорошо известен в нашем городе и далеко за его пределами. Заслуженный художник России, член Союза художников России Иван Мельников подарил Самаре целый ряд монументов, которые давно органично вписались в городскую среду: это, например, памятники «Несовершеннолетним труженикам тыла», «Небесному покровителю Самары Алексию», «Преподобному Сергию Радонежскому». Работы Ивана Ивановича получили широкое признание как в России, так и за рубежом, и экспонируются очень широко – от Третьяковской галереи до выставочных пространств Франции, США, Великобритании. Супруга скульптора – член Союза художников России Ольга Олеговна Мельникова – много лет занималась живописью, а в последние годы всё чаще работает в довольно редком направлении декоративного искусства: она плетёт гобелены, поразительные в своей красоте и удивляющие вниманием к деталям.

На выставке «Статика в динамике» самарцы смогут увидеть скульптуры Ивана Мельникова и работы Ольги Мельниковой, выполненные в технике ручного ткачества. Открытие экспозиции пройдёт при участии самих мастеров, которые поделятся с гостями галереи рассказом о своём творчестве.

3 июля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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