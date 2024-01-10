Стартовал региональный этап конкурса социальной антинаркотической рекламы «Спасем жизнь вместе»

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Работы участников Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни принимаются с 10 января по 20 февраля 2024 года.



C приказом о проведении конкурса, где содержатся требования к направляемым работам и форма заявки, можно ознакомиться на официальной странице «ГУНК МВД России».

Предварительный конкурсный отбор проводится по трем номинациям:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».



Сбором работ участников регионального этапа занимаются подразделения по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России. Победители будут представлять регион на федеральном этапе.



В 2023 году члены жюри оценивали 192 работы из 68 регионов. Призеры и победители творческого конкурса в торжественной обстановке награждены ценными подарками МВД России.