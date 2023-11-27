Стало известно, в каких самарских детсадах уже не могут принимать воспитанников

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Стало известно, в каких самарских районах детсады уже не могут принимать воспитанников. Информацию об этом 63.RU предоставили в мэрии.

— Превышение предельной наполняемости в группах отмечается в детских садах в микрорайонах Новая Самара, Крутые Ключи, Волгарь, Пятая Просека, — говорится в ответе на запрос 63.RU.

При этом средний показатель посещаемости дошкольных образовательных учреждений по городу составляет от 60 до 80%. Как добавили представители администрации, в Самаре есть детсады с очень низкой наполняемостью.

— Родителям предоставлено право выбора образовательного учреждения. Они сами определяют количество и перечень садов, которые указывают в заявлении о постановке ребенка в очередь, — сообщили чиновники.

Кроме того, детсады с нарушениями нашли и в других городах области. Превышение нормы по наполняемости групп выявили в Самаре, Сызрани, Октябрьске, Отрадном, Кинеле и Красноярском районе.