Стал известен режим работы единственной крещенской купели в Самаре

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В ночь на среду, 19 января, православные отметят один из главных христианских праздников — Крещение Господне. В Самаре единственная купель на Волге будет оборудована на Полевом спуске набережной.

— Здесь у проруби с 20:00 18 января до 18:00 19 января будут дежурить спасатели и медики. Желающим раздадут горячий чай. Также работать будут пункт обогрева и места для переодевания, — рассказали в мэрии Самары.

Абсолютными противопоказаниями для купания в ледяной воде являются заболевания почек, сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, беременность, детский возраст. Медики считают, что любое, даже самое легкое, недомогание должно стать причиной отказа от купания в проруби.

Крещенские купания в этом году снова пройдут с COVID-ограничениями.

— Планируется, что люди смогут по одному заходить в раздевалку, затем окунаться в купель. Во время ожидания своей очереди обязательно соблюдение социального дистанцирования. Маски также помогут минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, — рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

В других местах купание в прорубях запрещено. В некоторых прибрежных локациях при неустойчивых погодных условиях лед может быть хрупким, пишет 63.ру.

Однако у горожан будет возможность совершить омовения в купелях при городских храмах:

храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (улица Советской Армии, 251б);

храм в честь Казанской иконы Божией Матери (улица Коммунистическая, 1);

храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (улица Черемшанская, 244а);

храм во имя Архистратига Михаила (улица Новогородская, 1).

В МЧС напомнили правила безопасности, которые стоит соблюдать желающим окунуться в студеную волжскую воду:

перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

к проруби необходимо подходить в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;

во время погружения все движения должны быть медленными и четкими;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

во избежание общего переохлаждения организма не находитесь в проруби более 1 минуты;

если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

при выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце;

после купания (окунания) разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств необходимо незамедлительно сообщить о случившемся экстренным службам по телефонам: