Стал известен режим работы единственной крещенской купели в Самаре

В ночь на среду, 19 января, православные отметят один из главных христианских праздников — Крещение Господне. В Самаре единственная купель на Волге будет оборудована на Полевом спуске набережной.
— Здесь у проруби с 20:00 18 января до 18:00 19 января будут дежурить спасатели и медики. Желающим раздадут горячий чай. Также работать будут пункт обогрева и места для переодевания, — рассказали в мэрии Самары.
Абсолютными противопоказаниями для купания в ледяной воде являются заболевания почек, сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, беременность, детский возраст. Медики считают, что любое, даже самое легкое, недомогание должно стать причиной отказа от купания в проруби.
Крещенские купания в этом году снова пройдут с COVID-ограничениями.
— Планируется, что люди смогут по одному заходить в раздевалку, затем окунаться в купель. Во время ожидания своей очереди обязательно соблюдение социального дистанцирования. Маски также помогут минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, — рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.
В других местах купание в прорубях запрещено. В некоторых прибрежных локациях при неустойчивых погодных условиях лед может быть хрупким, пишет 63.ру.
Однако у горожан будет возможность совершить омовения в купелях при городских храмах:
В МЧС напомнили правила безопасности, которые стоит соблюдать желающим окунуться в студеную волжскую воду:
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств необходимо незамедлительно сообщить о случившемся экстренным службам по телефонам: