Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам

112

Среди трудовых мигрантов в России 43,5 процента предпочитают шариат светским законам, рассказал в интервью "Российской газете". заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Коков сослался на данные социсследования, проведенного ФСО России, согласно которому 43,5 процента опрошенных предпочитают шариат светскому законодательству, 24 процента готовы участвовать в протестах ради того, чтобы жить в России по религиозным нормам, а 15,3 процента согласны участвовать в незаконных политических акциях.

В результате, по его словам, создаются предпосылки к появлению диаспор и этнических анклавов, не желающих ассимилироваться в российское общество.