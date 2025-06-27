Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты "РКС-Самара" обновили сразу четыре задвижки на станции подкачки в Куйбышевсокм районе
Специалисты "РКС-Самара" обновили сразу четыре задвижки на станции подкачки в Куйбышевсокм районе
11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу
11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу
3 из 10 компаний в Самаре планируют повысить оклады своим сотрудникам в ближайшее время
3 из 10 компаний в Самаре планируют повысить оклады своим сотрудникам в ближайшее время
Между Самарой и Тольятти 3 июля изменят расписание электричек
Между Самарой и Тольятти 3 июля изменят расписание электричек
Беспилотники пытались атаковать завод в Новокуйбышевске
Беспилотники пытались атаковать завод в Новокуйбышевске
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
Самара входит в пятерку мегаполисов-лидеров по площади квартир в новостройках
Самара входит в пятерку мегаполисов-лидеров по площади квартир в новостройках
В ЛОР-отделении Клиник СамГМУ оказывают высокотехнологичную помощь жителям всех регионов России
В ЛОР-отделении Клиник СамГМУ оказывают высокотехнологичную помощь жителям всех регионов России
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.21
0.01
EUR 91.66
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам

27 июня 2025 09:43
112
Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам

Среди трудовых мигрантов в России 43,5 процента предпочитают шариат светским законам, рассказал в интервью "Российской газете". заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Коков сослался на данные социсследования, проведенного ФСО России, согласно которому 43,5 процента опрошенных предпочитают шариат светскому законодательству, 24 процента готовы участвовать в протестах ради того, чтобы жить в России по религиозным нормам, а 15,3 процента согласны участвовать в незаконных политических акциях.

В результате, по его словам, создаются предпосылки к появлению диаспор и этнических анклавов, не желающих ассимилироваться в российское общество.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
27 июня 2025  10:30
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
114
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
349
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
462
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
572
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
406
Весь список