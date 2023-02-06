Сразу девять самарцев участвуют в спортивном шоу СТС

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13 февраля в 21:00* на СТС состоится премьера масштабного телешоу «Суперниндзя». Самарским атлетам, как и другим 166 героям, предстояло пройти самую сложную полосу препятствий в мире.

В борьбу за 5 млн рублей вступили бизнесмен Сергей Серый, участник шоу «Русский ниндзя» Леонид Кодуков, инженер Руслан Гильмутдинов, эковолонтёр Юлия Миннахметова, учительница физкультуры Дарья Данилевская, фитнес-тренер Екатерина Степнова, бухгалтер Екатерина Быкова, пчеловод Сергей Дютин и отец-одиночка Алексей Никонов.

Для Сергея Дютина из села Каменный Брод участие в шоу — редкая возможность выбраться за пределы пасеки. Пчеловод в третьем поколении всё своё время проводит в огороде, где и тренируется. Другой участник Руслан Гильмутдинов пришёл в проект за славой: «Как-то сходил на актёрский мастер-класс и понял, что это моё. Свет софитов, аплодисменты, люди тобой восхищаются. Через пару месяцев уже состоялся дебют на сцене. Но я новичок в этой сфере, а значит, до признания зрителей мне ещё далеко. И проект СТС поможет мне заявить о себе на всю страну».

Леонид Кодуков, напротив, уже был в центре внимания, когда во время шоу «Русский ниндзя» сделал предложение своей девушке. Парень участвовал в новом телепроекте СТС, чтобы заявить: он снова свободен. В отличие от Леонида Сергей Серый давно счастливо женат и пришёл в шоу, чтобы признаться в любви своей супруге.

Домохозяйка и фитнес-тренер Екатерина Степнова всегда мечтала сделать спортивную карьеру и проект СТС для неё — шанс доказать, что она не только супермама, но и суперниндзя. Суперотцом себя может назвать Алексей Никонов, который признавался, что непросто воспитывать дочь одному. А эковолонтёр Юлия Миннахметова покоряет трассу телешоу ради мамы.

Съёмки проекта с участием героев из Самары проходили в прошлом году в Минеральных Водах. В шоу встретились как опытные спортсмены, так и звёзды, любители и поклонники движения «ниндзя». Герои преодолевали препятствия в костюме Гринча, Человека-паука, гладиатора, Женщины-кошки, джинна, талисмана баскетбольной команды, советского учителя физкультуры.

*по местному времени