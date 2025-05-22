Спортсмены Самарской области завоевали первые медали на «Туриаде»

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Завершился первый соревновательный день спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада».

В личной гонке первенства ПФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях серебряным призером «Туриады» стал спортсмен сборной Самарской области Александр Губанов.

В этот же день состоялось награждение по результатам первенства ПФО в дисциплине «маршруты», которое проходило зимой. Диплом соревнований получила Мария Васильева из сборной Самарской области.

Фото: «Туриада ПФО»/минспорта СО