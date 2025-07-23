СОУНБ приглашает на встречу с клиническим психологом Александром Карасевым

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24 июля в 18:30 Самарская областная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу с клиническим психологом Александром Карасевым. Жителей города ожидает лекция на тему «Ценности в современном мире: как они формируются и почему меняются?».



В эпоху цифровизации и непрерывных социальных трансформаций ценности многих людей претерпевают стремительные изменения. Что действительно может быть важно для человека сегодня? Как культурные тренды, экономические кризисы и технологии влияют на наши жизненные ориентиры? И можно ли сохранить «стержень» в мире, где всё так непостоянно? На эти и многие другие вопросы ответит представитель Самарской ассоциации психообразования – КПТ-психолог Александр Карасев.



Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования.



Вход свободный! 18+

Фото: пресс-служба СОУНБ