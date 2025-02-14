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«Тотальный диктант» – это ежегодная акция, направленная на продвижение интереса к изучению русского языка и развитие навыков правильного письма.
СОУНБ приглашает на открытые уроки русского языка в преддверии «Тотального диктанта»
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СОУНБ приглашает на открытые уроки русского языка в преддверии «Тотального диктанта»

14 февраля 2025 14:51
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«Тотальный диктант» – это ежегодная акция, направленная на продвижение интереса к изучению русского языка и развитие навыков правильного письма.

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить открытые уроки русского языка, которые состоятся в преддверии просветительской акции «Тотальный диктант». Занятия пройдут при участии специалистов СОУНБ, которые в наглядной и интерактивной форме разберут некоторые правила языка, в следовании которым и взрослые, и дети чаще всего допускают ошибки. Уроки также будет полезны иностранным студентам и всем, для кого русский язык не является родным.

«Вспоминаем школьную программу». 20 февраля в 18:00

Какие места в школьной программе русского языка являются самыми «больными»? И в каких случаях можно попробовать проверить правописание самостоятельно? Об этом узнаем на уроке!

«Русский язык сквозь время». 13 марта в 18:00

Поговорим об изменениях, произошедших за столетия в русском языке, а также о том, как сложилась его современная литературная норма.

«Своя игра». 27 марта в 18:00

Финальный урок, который пройдёт в формате известной игры-викторины. Участники смогут закрепить полученные на двух предыдущих занятиях знания, а также узнать для себя нечто новое.

В роли ведущей открытых уроков, проводимых в рамках подготовки к «Тотальному диктанту», выступит Алёна Пичугина – менеджер Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, филолог и преподаватель.

Напомним, что «Тотальный диктант» – это ежегодная просветительская акция, направленная на продвижение интереса к изучению русского языка и развитие навыков правильного письма. Акция проводится в России и за рубежом с 2004 года. В минувшем году участие в ней приняли почти 1,3 миллиона человек из 117 стран и 1313 городов мира. В этом году «Тотальный диктант» пройдёт 5 апреля, а текст специально для него составит российская писательница Марина Москвина.

Узнать больше о «Тотальном диктанте» можно на официальном сайте проекта. Последние новости о проведении акции в СОУНБ будут размещены в социальных сетях библиотеки (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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