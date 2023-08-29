СОУНБ приглашает на книжную выставку, посвященную 200-летию со дня рождения Льва Толстого

71

1 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке открывается книжная выставка «Лев Толстой. ВОСПОМИНАНИЯ» к 200-летию со дня рождения великого русского писателя.

На выставке в отделе читальных залов, где каждую книгу можно взять почитать, широко представлены мемуары и дневники современников Льва Николаевича: членов семьи, литераторов, общественных деятелей.

«Мы знаем Льва Толстого по его романам, повестям, рассказам, пьесам, философским и публицистическим статьям, дневникам и письмам. Толстовское литературное наследие собрано и прокомментировано с особой тщательностью. Каждая строка кумира нашей литературы на учете у специалистов-толстоведов, – делятся замыслом книжной экспозиции организаторы. – Поэтому, на наш взгляд, значительным подспорьем для понимания творчества писателя, его взглядов, да и самой судьбы станут дневники близких ему людей».

Так, будет интересен не только исследователям, но и всем поклонникам русской литературы сборник воспоминаний секретаря писателя, Николая Николаевича Гусева, – «Два года с Л.Н. Толстым», мемуары охватывают жизнь писателя с 1907 по 1909 год, книга издана в 1973 году. Любопытно и другое издание этого автора, вышедшее спустя год после смерти Льва Николаевича, в 1911 году, под названием «Из Ясной Поляны в Чердынь: воспоминания бывшего секретаря Л.Н. Толстого». Надо сказать, что воспоминания о встречах с Толстым начали появляться еще при его жизни, а вскоре же после смерти хлынул настоящий мемуарный поток: журнальные статьи, отдельные книги. Сборник в двух томах «Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников» включает в себя большинство этих публикаций. Так что маркетинг на смерти знаменитостей – давно известное явление, и библиотекари предлагают в этом убедиться.

Желающие понять повседневный мир писателя наверняка зачитаются дневником друга писателя и его домашнего врача, словака по национальности, Душана Петровича Маковицкого «У Толстого. "Яснополянские записки"». В Ясной Поляне Маковицкий прожил шесть лет, с 1904 по 1910 год, был рядом с писателем и в его последней поездке, вплоть до самой смерти на станции Астапово.

Кроме того, библиотекари рекомендуют к вдумчивому чтению воспоминания секретаря писателя Валентина Федоровича Булгакова «Л.Н. Толстой в последний год его жизни», книгу «Вблизи Толстого: воспоминания» Александра Гольденвейзера, даровитого пианиста, искреннего преданного друга, с которым Лев Николаевич делился мыслями, чувствами и самыми сокровенными переживаниями. Остается только удивляться, как хрупок порой внутренний мир творца.

Посмотреть на гения глазами его семьи, понять его человеческую, житейскую составляющую помогут воспоминания родных и близких. С этой точки зрения интересны дневники супруги Софьи Андреевны Толстой в двух томах, охватывающие период с 1862 по 1900 год, а также воспоминания детей писателя: Сергея «Очерки былого», Татьяны «Дневник», Ильи «Мои воспоминания» и Александры «Дочь: Воспоминания дочери Л.Н. Толстого».

В книге «Интервью и беседы с Львом Толстым» перед нами раскрывается еще один необычный жанр, доносящий его живое слово, – беседы, интервью и газетные отчеты о встречах с писателем. Они интересны не только тем, что нового мы узнаем о Толстом, какие слова его слышим, но и тем, как воспринимался он современниками, какое место занимал в их сознании. Возможно, вы посмотрите на классика совсем другими глазами.

Выставка будет работать с 1 по 30 сентября 2023 года в зале выдачи литературы.

Запись на тематические экскурсии (от 10 человек) по телефону 335-68-53, отдел читальных залов, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ