Социальные координаторы из Самарской области станут участниками Всероссийской научно-практической конференции

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Эксперты из Самарской области, а также другие российские эксперты в области социальной работы обсудят новые подходы и практические методы помощи нуждающимся на Всероссийской научно-практической конференции “Социальная работа со случаем в современных условиях”, которая пройдет 6 октября в дистанционном режиме. Принять участие в конференции приглашаются руководители государственных и негосударственных организаций и учреждений, волонтеры и все, кто интересуется развитием социальной работы в России и в Самарской области. Специалисты выдвинут свои предложения, как сделать оказываемую помощь более комплексной и эффективной.

В частности, Екатерина Елисеева, руководитель АНО «Патронажная служба Тольятти», на конференции расскажет о внедрении подхода «работа со случаем» в деятельность организации и его влияние на её социальную и экономическую эффективность.

Посмотреть программу конференции и зарегистрироваться (формат дистанционный, участие - бесплатное) https://sfiru.timepad.ru/event/2158748/

Главная задача конференции – не просто обсудить насущные вопросы социальной работы, а рассмотреть множество частных случаев и на основе этого масштабного опыта выработать пошаговую “дорожную карту” оказания социальной помощи каждому нуждающемуся в соответствии с его реальной жизненной ситуацией. По итогам конференции эксперты сформируют резолюцию с возможными путями решения тех трудностей, которые сейчас препятствуют внедрению подхода комплексной помощи «работа со случаем» и появлению профессии социальный координатор. Эти стандарты не останутся теоретическими, а будут применяться на практике, в реальных условиях.

По приблизительным оценкам, в России около двух миллионов пациентов, нуждающихся в патронажном уходе. В ближайшие десятилетия демографы прогнозируют рост числа лиц пожилого возраста, что неизбежно повлечет увеличение числа людей, нуждающихся в опеке, постоянном уходе и лечении. При надлежащей поддержке многие пациенты могут и должны сохранять самообслуживание, принимать участие в жизни семьи, иметь достойное качество жизни.

Одним из организаторов конференции выступил благотворительный фонд “Жить вместе”, который разрабатывает и внедряет в России новые, более эффективные методы социальной работы, в частности, совместно со Свято-Филаретовским институтом реализует программу подготовки социальных координаторов – новой для России профессии, которая обещает стать системообразующей в работе со случаем.

Также среди участников конференции – практикующие эксперты в области социальной работы, врачи паллиативной помощи и геронтологи, педагоги, юристы, работники патронажных служб, сотрудники и известных благотворительных организаций, среди которых Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам “Старость в радость”, Благотворительный фонд помощи хосписам “Вера”, региональная благотворительная общественная организация “Центр лечебной педагогики”, Благотворительный фонд «Добрый город Петербург», Коалиция «Забота рядом» и Альянс «Ценность каждого».