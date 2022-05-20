Сотрудники УФСИН СО приняли участие в комплексных учениях

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Под руководством начальника отдела организации службы охраны подполковника внутренней службы Сергея Журавлева на мероприятие прибыло более ста сотрудников УИС. Тема учений – розыск и задержание осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны.

Мероприятие продолжалось два дня на территории Кинельского и Ставропольского районов Самарской области. В первый день учения проводились на пересеченной местности и в условиях населенного пункта в Кинельском районе. По плану испытаний из мест лишения свободы сбежали особо опасные преступники, в том числе и вооруженные.

Сотрудники осуществляли преследование и поиск осужденных, совершивших побег, в лесостепной зоне в условиях приближенным к реальным: блокировали определенный участок местности, проводили поиск и при обнаружении сбежавших задерживали их.

Дополнительной сложностью стали погодные условия – периодически шли сильные дожди с градом, но сотрудники с поставленными задачами справились.

Во второй день учений в Ставропольском районе сложились аналогичные условия испытаний: сбежавшие преступники, среди них двое вооружены. В ходе прочесывания местности поисковые группы находили и задерживали злоумышленников.

Трое из них были вооружены, но решили оказать сопротивление. Тогда на штурм пошли сотрудники отдела специального назначения «Мангуст». В результате все сбежавшие были возвращены в места лишения свободы.

При подведении итогов было отмечено возросшее профессиональное мастерство сотрудников. Опыт учений будет обобщен и распространен, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области