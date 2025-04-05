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Сотрудники СУ СКР СО со школьниками посетили премьеру фильма о Поисковом движении

5 апреля 2025 18:26
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После просмотра картины ребята смогли поучаствовать в дискуссии с членами поискового отряда «Сокол», которые участвуют в поисковых экспедициях в разных уголках России.

Заместитель руководителя поискового отряда следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Баринова Татьяна Валерьевна совместно с Председателем Регионального совета Регионального движения ООД «Поисковое движение России» Ривкиндом Евгением Александровичем, членами поискового отряда «Сокол» и учащимися школы № 18 имени В.А. Мамистова города Новокуйбышевск посетили премьерный показ фильма «Часы для Веры».

В рамках работы по патриотическому воспитанию молодого поколения сотрудниками следственного управления для обучающихся подшефного образовательного учреждения был организован показ фильмы, посвященного деятельности Поискового движения России. В сюжете фильма рассказывается история о связи поколений. Главная героиня Вера случайно находит на месте строительства семейного дома старые часы с гравировкой, которые приводят её к поиску судьбы солдата Великой Отечественной войны и заставляют переосмыслить свои жизненные ценности.

После просмотра картины ребята смогли поучаствовать в дискуссии с членами поискового отряда «Сокол», которые участвуют в поисковых экспедициях в разных уголках России, ознакомится с самой важной находкой для каждого поисковика – солдатским медальоном.

В завершении встречи ребята поблагодарили за участие в столь познавательном мероприятии, выразили заинтересованность в работе Поискового движения по установлению личностей бойцов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, а также деятельности по увековечению памяти о них, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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