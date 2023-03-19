Сотрудники следственного управления Самарской области вновь приняли участие в акции «Братья по крови»

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в добровольческой сдаче крови в целях оказания помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции.

В рамках гуманитарной акции «Братья по крови», инициированной Председателем Следственного комитета Российской Федерации, офицеры ведомства со всей страны участвуют в добровольной сдаче донорской крови. Сотрудники следственного управления по Самарской области не остались в стороне и вновь приняли участие в мероприятии, целью которого является помощь военнослужащим, получившим ранения и проходящим лечение в медицинских учреждениях.

Более 20 сотрудников следственного управления и территориальных следственных отделов сдали кровь с целью пополнения стратегического запаса донорской крови, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО