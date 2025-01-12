Сотрудники полиции Самарской области провели профилактическое мероприятие со школьниками

181

На территории Самарской области регулярно проводятся профилактические мероприятия с целью предотвращения дорожных аварий с участием несовершеннолетних.

Так, в Нефтегорском районе госавтоинспекторы совместно с инспектором по делам несовершеннолетних майором полиции Татьяной Авиловой провели беседу со школьниками на тему дорожной безопасности.

В ходе мероприятия майор полиции поговорила с ребятами на тему законопослушного поведения и настоятельно рекомендовала соблюдать правила безопасности на улице, в общественных местах и местах массового скопления людей.

Сотрудник отделения Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Азат Яфясов, в свою очередь, рассказал ребятам о необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках, напомнив о мерах личной безопасности в зимний период в том числе, о том, что кататься на санках, снегокатах и ватрушках необходимо подальше от проезжей части.

В Клявлинском районе сотрудники Госавтоинспекции посетили учеников первого класса одной из местных школ.

В ходе беседы врио начальника Госавтоинспекции МВД России «Клявлинский» капитан полиции Александр Дубников обратил внимание ребят на правила поведения во дворах и на проезжей части, напомнив об опасности игр вблизи дороги.

В завершение мероприятий полицейские призвали школьников неукоснительно соблюдать правила безопасности.